ABD'nin Albuquerque eyaletinin New Mexico kentinde bulunan Aztek Lisesi'ne silahlı saldırı yapıldığı iddia edildi. Silahlı saldırı olduğu iddiası üzerine bölgedeki tüm okullar kapatıldı.

İddiaları doğrulayan San Juan Polisi Şerif departmanından yapılan açıklamada saldırganın gözaltına aldığı bildirilirken, saldırıda yaralılar olduğu fakat sayı hakkında henüz bir bilgi veremedikleri söylendi.

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