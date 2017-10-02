ABD'de müzik festivaline silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

ABD'nin Las Vegas kentinde yapılan Route 91 isimli müzik festivaline silahlı saldırı düzenlendi.

Polis olaya müdahale ediyor. Saldırıda en az 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Yaralananlardan 14'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının ağır silahlar kullanılarak yapıldığı ifade edildi. Bölgeye SWAT ekipleri sevk edilirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Las Vegas polisi bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak bölgede çatışmaların devam ettiği haberleri geliyor. Olayda kaç saldırgan olduğu henüz bilinmiyor.

Polis insanlara olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Polisten yapılan açıklamada, operasyonda görev yapan polislerin güvenliği için sosyal medyadan canlı yayın yapılmaması istendi. Olayın ardından bölgedeki havaalanının da kapatıldığı ifade edildi.

OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER





ABD'de müzik festivaline silahlı saldırı!















ABD'de müzik festivaline silahlı saldırı!