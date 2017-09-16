ABD'deki Türk gençlerini TIR lastiği ölüme götürmüş!

ABD'ye dil eğitimi için giden 3 Türk genci, Türkiye'ye dönmelerine sayılı günler kala Teksas'tan yola çıktı ve Louisiana yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarından oldu.

Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk ve Ömer Karslı'nın haberine göre, Didem Deniz'in kullandığı otomobil, I-10 Karayolu'nda şerit dışına çıkarak karşı yönden gelen bir kamyonetle çarpıştı. 2008 model Mazda markalı kiralık araç hurdaya dönerken, Didem Deniz (21) ile birlikte araçtaki Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) ve

Tuğbanur Karataş (21) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Fatih Turhan'ın ise 12 kaburgası kırıldı, bir böbreği alındı.

Doktorlar, Turhan için 1 haftanın çok önemli olduğu bilgisini verdi.

Olay sonrasında ise kadın bir görgü tanığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parçalanmış bir TIR lastiği parçasının yolun ortasında durduğunu, bu parçanın trafik kazasına neden olduğunu ifade etti.



'3 HAFTA SONRA DÖNECEKLERDİ'

Acı kazanın ardından ulaştığımız 4 Türk arkadaşın bir süre önce tanıştıkları M.B., şunları söyledi: "Yaklaşık 10 yıldır ABD'nin

Louisiana Eyaleti'nde yaşıyorum. Çalışmak için ya da öğrenci olarak gelen Türkler genellikle bu eyalette oluyor. Kazada vefat

eden arkadaşlar da 3 ay önce gelmişti. 3 genç kız aynı zamanda İstanbul'dan lise arkadaşları, bir de yanlarında Tuğba'nın erkek arkadaşı Fatih vardı. İkisi Türkiye'ye döndüklerinde evlilik hazırlıklarına başlayacaktı. Work and Travel programıyla buraya gelmişlerdi. Bir otelin casino'sunda çalışıyorlardı. 6 hafta kadar Louisiana'da yaşadılar. Ancak burayı beğenmeyince

acentelerinden konaklayacakları yeni bir yer bulmasını istediler. Teksas'ta Auistin kentinde bir eve yerleşmişlerdi. 1.5 ay da orada kaldılar. Vizelerinin bitmesine 3 hafta vardı. Son günlerini yeni yerleri görmek için ayırdılar."

'MANGAL YAPACAKTIK'



M.B. 3 arkadaşı ölüme götüren o günü ise şöye anlattı: "Kaza günü beni aradılar, New Orleans'a gezmeye gitmeden, buluşup mangal yapalım istediler. O gün işten geç çıkacağım için döndüklerinde görüşebileceğimizi söyledim. Louisiana normalde fırtınalı bir yer ancak o gün hava güneşliydi. Kazanın hava durumuyla ilgisi yok. Görgü tanığı, yolun ortasında parçalanmış TIR

lastiği olduğunu söylüyor. Araç o parçaya çarptıysa kontrolünü kaybetmiş olabilir diye düşünüyoruz."

KARA HABER 'KPLC' UYGULAMASINDAN GELDİ



M.B., şöyle devam etti: "KPLC isminde, hava ve trafik durumuyla ilgili bilgi veren bir uygulama var. Türk arkadaşların da sıklıkla kullandığı bir uygulama. Trafik kazası bildirimi geldiğinde panik yaptık. Kaza haberini oradan aldık. Hastaneleri

aradık, ölenlerin arkadaşlarımız olduğunu birinin soyadından öğrendik. Teksas'tan Louisiana'ya 6 saatte gelmişlerdi. Araç kullanabiliyorlardı ancak kiraladıkları araba 2008 model Mazda'ydı. Burada, bu kadar eski model araba çok nadir kiraya veriliyor."



'DUALARINI ETTİK'



Özge Nur Mollaahmetoğlu'nun iç mimarlık bölümünden mezun olduğunu, Tuğbanur Karataş ve Didem Deniz'in ise üniversiteye devam ettiklerini söyleyen M.B., "Cenazelerine baktığımızda hepsinin gözü açıktı. Arkadaşlarımızın gözlerini kapatıp dualarını ettik. Fatih ise arka koltukta oturduğu için 12 kaburgası kırılmış, beyninde, omuriliğinde ya da boynunda sorun yok. Ancak

nefes alamıyor, bir böbreği alındı. Yoğun bakımda hafifçe elimizi sıktı. Doktorlar 1 haftanın önemli olduğunu söyledi" diye konuştu.