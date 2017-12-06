ABD'de polis aracından tüfek ve kurşun geçirmez yelek çalan şahıs kamerada (VİDEO)

ABD’nin Florida eyaleti Pembroke Pines ilçesinde bir şahıs, kapısı açık bırakılan polis aracından malzemeler çaldı. El feneri yardımıyla polis aracını aydınlatan hırsız, bir tüfek, bir tabanca, mermiler ve polis yeleğini alarak kayıplara karıştı.



NBC News'in haberine göre, Pembroke Pines Emniyet Müdürlüğü, her yerde polis aracından malzeme çalan hırsızı arıyor.



Polis memuru Al Xiques, "Bu şüphelinin sayısız hırsızlığa karıştığına inanıyoruz. Sağ kolunda bir dövmesi var." diyerek hırsızı kamuoyuna anlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI