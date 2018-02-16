ABD'de devam eden Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ile 3 Rus kurumunu "2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmek" ile suçladı.

AA'nın haberine göre, Amerikan medyasına açıklama yapan Mueller, Büyük Jüri tarafından söz konusu kişi ve kurumlara getirilen suçlamanın ardından dava açılacağını belirtti.

Büyük Jüri'nin yayınladığı iddianamede, Rus vatandaşlarının ve kurumlarının 2014 yılından başlayarak Amerikan seçim sistemine siber yollarla müdahale etmeye başladıkları ve 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine de müdahale etmek için girişimlerde bulunduklarına dikkat çekildi.

İddianamede, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasından bazı isimlerin bu kişilerle iletişim kurduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı.

ABD'de Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarına yönelik geçen yıl başlatılan soruşturmalarda hem ABD Kongresi hem de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller çalışmalarını yürütüyor.

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