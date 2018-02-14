ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

Ulusal Güvenlik Ajansı yakınlarında Maryland'de silahlı bir saldırganın ateş etmesi sonucu 3 kişi vurularak yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Silahlı saldırı sonrası Maryland'deki Fort Meade yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. ABD polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini belirtti.

MARYLAND NEREDEDİR?

Maryland, ABD'nin eyâletlerinden birisidir. Chesapeake Körfezinin kuzeydoğusundadır. Doğusunda Delaware ve Atlas Okyanusu güneyinde Virjinya, kuzeyinde Pensilvanya vardır.

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