ABD'de son 30 yılın en büyük vergi reformu Senato'dan geçti!

Cumhuriyetçi senatörlerin tartışmalı vergi tasarısı, Washington saatiyle 02:00 civarında yapılan oylamada 49’a karşı 51 oyla kabul edildi.

Demokratların topyekün karşı çıktığı tasarıya muhalafet eden tek Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker oldu. Corker, tasarıya bütçe açığını en az 1 trilyon dolar artıracağı gerekçesiyle "hayır" oyu kullandığını açıkladı.

Amerikan şirketlerine yönelik vergi oranını yüzde 35’ten yüzde 20’ye indirecek tasarının güçlü muhalefete rağmen Senato’dan geçmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti’nin bu yılki en önemli başarısı olarak değerlendirildi.

500 SAYFALIK TASARIYI İNCELEMEDEN ONAYLADILAR

Senato’da gün boyu süren oturumlarda Cumhuriyetçilerin yasa teklifini kapalı kapılar ardında revize etmesini şiddetle eleştiren Demokratlar, tasarının hafta başından beri yapılan değişiklikleri içeren son versiyonu görmeyi ısrarla talep etti.

Buna karşın, Cumhuriyetçiler yaklaşık 500 sayfalık vergi tasarılarını, oylamadan sadece birkaç saat kala Demokratlarla paylaştı. Yasa teklifi metninin Demokrat senatörlere verildikten sonra üzerinde el yazısıyla değişiklikler yapılmaya devam edilmesi de tartışmalara neden oldu.

Söz konusu değişikliklerin içeriği, tasarının elle yazılan değişiklikleri içeren haliyle kamuoyula paylaşılmasının ardından belli olacak.

SOSYAL MEDYADA SAHTEKARLIK ETİKETİ

Demokrat senatörler, 1,5 trilyon dolarlık vergi tasarısını inceleyebilmek için oylamanın pazartesi gününe ertelenmesini önerdi ancak Cumhuriyetçiler bu öneriyi oy birliğiyle reddetti. Demokratlar, incelemeden oylamak istemedikleri tasarıyı sosyal medyada “Cumhuriyetçi Vergi Sahtekarlığı” etiketini açarak protesto etti. Ayrıca, tasarıda elle yapılan değişikliklerin olduğu sayfaların fotoğrafları sosyal medyada en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı. Demokratların tasarıya yönelik tüm değişiklik önerileri de Cumhuriyetçiler tarafından engellendi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, oylama öncesi yaptığı konuşmada, “Tasarıyı okuduk mu? Hayır, çünkü hala elle yazıyorlar. Siyasetteki uzun kariyerim boyunca, rasyonellikten bu kadar yoksun, ülkenin şartlarına bu kadar uymayan, Amerikalıların ihtiyaçlarına bu kadar uzak ve bu kadar ihtilaflı bir tasarı görmedim.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilerin yeterli desteği sağlamak için yaptığı değişikliklerin oylamaya az bir süre kalana kadar devam etmesi, Senatörlerin tasarıyı tüm tepkilere rağmen tam anlamıyla gözden geçiremeden oylamasına yol açtı.

"UZLAŞMA" SÜRECİ BAŞLADI

Oylamadan zaferle ayrılan Cumhuriyetçi senatörler, şimdi Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki meslektaşlarıyla bir araya gelerek "uzlaşma" sürecini başlatacak.

Bunun nedeni, ABD Temsilciler Meclisi’nin geçen ay aynı ismi taşımasına rağmen bazı farklılıklar içeren bir başka vergi tasarısını onaylamış olması.

Cumhuriyetçilerin tasarıyı Senato’dan 60 yerine 51 oyla geçirmesine olanak tanıyan uzlaşma süreci sonunda üzerinde hemfikir olunan yeni tasarı, Kongre'nin her iki kanadında oylanacak.

Uzlaşı tasarısı Kongre’de kabul edilmesi durumunda, son aşama olarak Başkan Trump’ın imzasına sunulacak.

TRUMP: NOEL'DEN ÖNCE İMZALAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Senato’da sabah saatlerinde yapılan oylamanın sonucunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Son 30 yılın en büyük vergi indirimlerini içeren vergi tasarısının yıl bitmeden masasında olmasını isteyen Trump, “Amerika genelindeki çalışkan ailelere muazzam vergi indirimleri sağlamaya bir adım daha yaklaştık. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Finans Komitesi Başkanı Orrin Hatch’e tasarımıza kılavuzluk ettikleri için özel olarak teşekkür ediyorum. Tasarıyı Noel’den önce imzalamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.