ABD'de trafik kazası kurbanı 3 Türk gencin cenazesi yurda getirildi

Habertürk Gazetesi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, ABD'nin Texas eyaletine bağlı Austin kentinden yola çıkan Türk öğrencilerin bulunduğu aracın Louisiana'da bir kamyonetle çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 Türk öğrencinin cenazeleri uçakla yurda getirildi. Türk Hava Yolları'nın TK34 sefer sayılı Boeing 777 tipi tarifeli uçağı ile saat 17:00'da Houston'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeler ailelerine teslim edildi.

'Çalış ve Gez' (Work and Travel) programı kapsamında yaz başında ABD'ye gelen 4 Türk öğrenci, Louisiana eyaletinin Jefferson Davis Parish bölgesinde trafik kazası geçirmişti. Tuğbanur Karakaş'ın kullandığı otomobil bir kamyonetle çarpışmıştı.

Kazada hurdaya dönen araçta, Tuğbanur Karataş (21) ile birlikte araçtaki Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) ve Didem Deniz'in de (21) hayatını kaybetmişti.Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Fatih Turhan ise hastaneye kaldırılmıştı.

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