ABD'de üst düzey istihbarakçı Çin'e casusluk yapmakla suçlandı

ABD'de eski bir istihbarat görevlisi Çin adına casusluk yapma girişiminde bulunmakla suçlandı.
58 yaşındaki Ron Rockwell Hansen, Seattle Havaalanı'nda Çin'e giden bir uçağa binmek üzereyken FBI tarafından gözaltına alınmıştı.
Adalet Bakanlığı Hansen'in Çin'e bilgi satma girişiminde bulunduğunu ve bunun için en az 800 bin dolar ücret aldığını söylüyor.
Hansen, suçlamalarla yüzleşmek için memleketi Utah'a gitmesi karşılığında mahkemeye çıkmayı kabul etti.
Utah eyaletinin Syracuse kentinde yaşayan Hansen, ulusal savunma bilgilerini yabancı bir hükümete yardım etmek için toplamak ve teslim etme girişiminde bulunmakla suçlanıyor.
Toplam sayısı 15'i bulan diğer suçlamalar arasında Çin adına casusluk yapmak, nakit para kaçakçılığı ve ABD'den eşya kaçırmak da var.
Hansen casusluk girişiminden hüküm giyerse, ömür boyu hapis cezası alabilir.
Adalet Bakanı Yardımcısı John Demers, Hansen'in faaliyetlerini "ulusumuzun güvenliğine ihanet ve "istihbaratçı çalışma arkadaşlarını aşağılamak" diye tanımladı.
Utah eyaleti Başsavcısı John Huber de iddiaları "çok ciddi" sözleriyle niteledi.
Adalet Bakanlığı'nın mahkeme belgelerine göre Hansen ABD Ordusu'nda elektronik muhabere istihbaratı ve beşeri istihbarat alanlarında çalıştıktan sonra Savunma Bakanlığı İstihbaratı tarafından 2006'da sivil istihbarat görevlisi olarak işe başladı.
İyi derecede Çince ve Rusça bilen Hansen'in yıllarca gizli belgelere erişimi bulunan bir yetkili olduğu ve 2013-17 arasında sık sık Çin'e gidip geldiği belirtiliyor.
Hükümet için çalışmayı bıraktıktan sonra tekrar tekrar gizli bilgilere ulaşmaya çalıştığı ve bu girişimlerinin yetkilileri şüphelendirdiği kaydediliyor.
Savunma Bakanlığı İstihbaratı, askeri istihbaratı analiz etmek ve yaymakla sorumlu bir Savunma Bakanlığı kurumu.
Kurumun başlıca sorumluluğu ABD'nin muharebe misyonlarına dış istihbarat sağlamak. 1961'de kurulan kuruluşun 17 bin çalışanı var.
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