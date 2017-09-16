Julian Assange'ın kurucusu olduğu Wikileaks'e gizli belgeleri sızdırma suçundan daha önce 35 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak eski Başkan Barack Obama'nın affetmesiyle 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Chelsea Manning bir kez daha ABD'nin gündeminde. Harvard'a bir konuşma yapmak üzere davet alan Manning'e yapılan davet, CIA'den gelen açıklamaların ardından geri çekildi.
Manning'i ABD'nin gündemine taşıyan ise Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma yapmak üzere aldığı davet ve 'misafir araştırmacı' ünvanı oldu. Üniversite Manning'e, küresel güvenlik sorunları ve politika üzerine konuşma yapmak üzere, bir süre önce görevinden istifa eden Donald Trump'ın eski İletişim Direktörü Sean Spicer ve Trump'ın eski kampanya menajeri Corey Lewandowski ile birlikte davet gönderdi.
Ancak ABD'de bazı çevreler tarafından 'vatan haini' ilan edilen Manning'e Harvard'dan gelen teklif kısa süre içerisinde sert tepkiler aldı. Önce aynı üniversitenin başka bir fakültesinde araştırmacı olarak görev yapan eski CIA Direktörü Michael Morell, Manning'e gönderilen davetin 'bütünüyle uygunsuz' olduğunu belirterek görevinden istifa etti. Sonrasında ise aynı fakülte de konuşma yapacak CIA Direktörü Mike Pompeo'dan bir açıklama geldi.
CIA'in resmi Twitter adresinden bir mektup yayınlayan Pompeo, planını iptal ettiğini belirterek, "Harvard'ın vatan haini Chelsea Manning'i misafir araştırmacı olarak davet etmesinin ardından, vicdanım ve CIA çalışanlarına karşısındaki görev bilincim, Harvard'ın bu kararını destekliyormuş gibi görünerek bu kişilerin güvenine ihanet etmeme müsaade etmiyor." ifadelerini kullandı.
Pompeo'nun mektubunun ardından Harvard'dan Manning'e yapılan davet geri çekildi. Fakülte dekanı yaptığı açıklamada, Manning'e gönderilen davetin hatalı olduğunu ve geri çekildiğini belirtti.
Davetin geri çekilmesinin ardından Twitter'dan üniversiteyi eleştiren Manning ise, "Bu polis/asker/istihabarat devletinin neye benzediğini gösteriyor. CIA, Harvard'da neyin öğretilip öğretilmeyeceğine karar veriyor" ifadelerini kullandı.
— Chelsea E. Manning (@xychelsea) September 15, 2017
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