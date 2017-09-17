Geçtiğimiz hafta ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 2 kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş (22)'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Karataş'ın cenaze namazı Alibeyköy'de bulunan Yeşiltepe Camii'nde kılındı. İHA'nın haberine göre; Cenaze töreninde Tuğbanur'un babası Mustafa Karataş taziyeleri kabul etti. Cenazede Tuğbanur'un okul arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karataş'ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane Mezarlığı'na götürüldü.

ARKADAŞLARIYLA DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ

Tuğbanur Karataş'ın, Amerika'ya geçtiğimiz haziran ayında dil eğitimi için gittiği, eğitimini tamamladığı ve bu ayın 19'unda İstanbul'a dönmek için kazada ölen arkadaşları Özgenur Mollaahmetoğlu ile Didem Deniz'le birlikte uçak bileti aldığı öğrenildi.

Tuğbanur Karataş

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