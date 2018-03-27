Afrikalı Amerikalı bir çocuk olan Linda Brown'un, 1951 yılında Kansas eyaletinin Topeka kentinde evine yalnızca birkaç sokak mesafedeki okula kaydı engellenmiş ve küçük kız yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir okula gitmek zorunda bırakılmıştı.

Babasının öncülüğünde açılan dava ile o dönemde egemen olan "ayrı ama eşit" anlayışının, Afrikalı Amerikalıların haklarını ihlal ettiği savunulmuştu. 1954 tarihli "Brown - Eğitim Kurulu'na karşı" isimli o dava sonucu Yüksek Mahkeme, ABD'deki okullarda ırk ayrımcılığını sonlandırdı.

ABD'de tamamı beyazlardan oluşan bir okula kaydolmaya çalışarak, okullardaki ırk ayrımcılığının kalkmasına önayak olan Linda Brown, 76 yaşında hayatını kaybetti.

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