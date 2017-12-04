ABD'deki Zeugma mozaiklerinin iadesi için çalışmalar hızlandı

1960'lı yıllarda Zeugma ören yerinde gerçekleştirilen kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan ve 1965'te ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Bowling Green Üniversitesi tarafından satın alınan Zeugma Mozaikleri o tarihten itibaren ABD'de sergileniyor.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre geçtiğimiz aylarda iade edilen Herakles Lahdi'nin eve dönüşünün ardından Zeugma için de çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin FBI'dan Zeugma mozaiklerinin iadesi için destek istediği öğrenildi.

FBI'ın ise talebin özel hukuk kapsamına girdiğini ifade ederek, kanıtlanabilir bilgi bulunması dahilinde kendilerine başvurabileceklerini bildirdi.

( Gaziantep'te yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki "Çingene Kızı" mozaiği)

BİLİMSEL RAPOR GÖNDERİLDİ

Ardından Bowling Green Üniversitesi yönetimine iletilen ve mozaiklerin Türkiye kökenli olduğunu ispatlayan bilimsel bir rapor gönderildi.

Üniversite yönetimi ise raporu yeterli görmedi. Mozaiklerin kaçırılmasına ilişkin döküman istedi. Türkiye de konuyla ilgili yerli ve yabancı basının desteğinin alınmasıyla üniversite üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmaya yöneldi.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ HAKKINDA

Zeugma Mozaik Müzesi, 9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep'te açıldı. Müze, 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliğine sahip. Yaklaşık 3 yıl boyunca "dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanını taşıyan müze, bu unvanını, 28 Aralık 2014 tarihinde açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ne devretti. Müze, ziyarete açık olduğu ilk bir gün boyunca 3000'in üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Zeugma Mozaik Müzesii iki bin yıllık mozaiklerin yıllar içinde define avcılarının talanlarıyla eksildi. Bu nedenle parçalar lazer sistemiyle görüntü olarak tamamlanıyor.

Zeugma’daki mozaikler on üç renk armonisinden oluşuyor. Ayrıca Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği burada sergileniyor.