ABD'den 5 ülkeye ilave 'kargo güvenlik' denetimi

ABD yönetimi, pazartesi günü hayata geçirdiği yeni uygulamayla Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan ABD'ye gelen tüm kargoların mevcut güvenlik kontrollerine ilaveten ilave kontrollerden geçirilmesine karar verdi.
AA'nın haberine göre, ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) Müdürü David Pekoske tarafından geçen perşembe günü imzalanan ve bugün itibariyle hayata geçen yeni uygulamaya göre 5 ülkeden gelen tüm kargolar ilave tedbirlere maruz kalacak.
Amerikan medyasına açıklama yapan Pekoske, mevcut Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan ABD'ye gelen tüm kargolara zaten güvenlik prosedürlerinin uygulandığını, ancak "güncel terör şüphesi" istihbaratı nedeniyle yeni tedbirler almak durumunda olduklarını belirtti.
KARGO BİLGİLERİ ABD'YE BİLDİRİLECEK
Buna göre söz konusu ülkelerden gelen tüm kargo ve yolcu uçaklarıyla gelen kargolar, "İleri Düzey Hava Kargo Taraması" (ACAS) adı verilen sisteme dahil olacak ve ilgili kargolar yola çıkmadan önce ABD makamlarının talep ettiği bilgiler temin edilecek. Bu çerçevede kargonun kimden kime gittiği ve içeriği gibi birçok bilgi Amerikan yetkili makamlarına bildirilecek.
Uygulamadan EgyptAir, Royal Jordanian, Qatar, Saudi, Emirates ve Etihad havayollarının etkileneceği ve bu havayolu firmaları ile taşınan tüm kargoların ACAS sisteminden geçtikten sonra yüklenip yola çıkmasına izin verileceği bildirildi.
ABD'de 20 Ocak 2017'de koltuğa oturan Başkan Donald Trump, belli ülkelerden ABD'ye gelen yolcular ve kargo ürünleri ile ilgili daha önce de "terör şüphesi" nedeniyle ilave tedbirler almıştı. ABD yönetimi, 21 Mart 2017'de sekiz ayrı ülkeden yapılan uçak seferlerinde, kabinde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak durdurmuş ve yasak temmuz ayında kaldırılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.