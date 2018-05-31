ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi.



ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, basına telefonla yaptığı açıklamada bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 0700'den itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Söz konusu ülkeler ABD Başkanı Donald Trump tarafından Mart ayında başlatılan gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı.

Muafiyetin sona ermesi sonrası Birleşik Krallık hükümeti ABD'nin kararından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı. Hükümet sözcüsü, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve muafiyetin kalıcı olarak sürmesi gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Juncker ise "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır." dedi