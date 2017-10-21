ABD'den bankaralara şantaj gibi kıskaç

ABD ile yaşanan vize krizinin sancıları hâlâ devam ederken, ABD’nin Türkiye’ye ekonomi cephesinden de bir hamle hazırlığında olduğu öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre geçtiğimiz yıllarda Sudan, Kuzey Kore, İran ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle aralarında Fransız BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generali ve HSBC gibi devlerin de bulunduğu birçok Avrupa bankasına milyarlarca dolar ceza yağdıran ABD’nin şimdi de benzer bir cezayı Türk bankalarına fatura etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

CEZA İÇİN KONUŞULAN TUTARLAR YÜKSEK

Üst düzey bankacılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, ABD, önümüzdeki günlerde, Avrupalı bankalara kesilen cezalara benzer gerekçelerle İran’a olan ticari ambargoyu ihlal ettikleri iddiasıyla 6 tane Türk bankasına ceza tebliğ edecek. ABD’nin yaptığının bir nevi haraç almak olduğunu belirten üst düzey bankacılar, bunun geçmiş dönemde Avrupa bankalarına da yapıldığını, Avrupalıların da bu durumu ‘haraç almak’ olarak yorumladığını ifade etti.

4 ÜLKEYE TİCARETE ARACILIĞA CEZA KESİYOR

Altı Türk bankasına kesilecek tutarın oldukça yüksek olduğu bilgisi verilirken, en yüksek cezanın konuşulduğu banka için tutarın 5 milyar doların üzerinde olduğu diğer bankalar için ise cezanın bu tutarın altında olduğu konuşuluyor. Bankacılar, ABD’nin her bankaya keseceği cezanın tutarının farklı olacağını, tutarın bankaların aracılık ettiği işlemlerin hacmine göre değişiklik göstereceğini kaydediyor. Bilindiği gibi ABD, 4 ülkeye yaptığı yaptırımı ihlal ettiğini iddia ettiği bankalara ceza kesiyor ve cezanın ödenmemesi durumunda ise kurumları uluslararası finans piyasalarına erişimlerini kesmekle tehdit ediyor.

YAPTIRIMLARI İHLAL GEREKÇESİ İLE DEVLERE 50 MİLYAR DOLAR CEZA KESMİŞTİ

ABD geçtiğimiz yıllarda Sudan, İran, Kuzey Kore ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupalı bankalara 50 milyar dolar ceza kesmişti. İşte ABD’nin dev bankalara kestiği cezaların bazıları:

BNP Paribas: İran’a yaptırımları deldiği şüphesiyle 8.9 milyar dolar.

HSBC: Kara para aklama ve Kuzey Kore ve İran’a kısıtlamaları ihmal nedeniyle 1.9 milyar dolar.

Standard Chartered: İran’a yaptırımları ihlalden toplam 967 milyon dolar.

Credit Agricole: İran ve Sudan’a yaptırımları delmek nedeniyle 787 milyon dolar.

Royal Bank of Scotland: İran ve Sudan’a yaptırımları ihlalden 100 milyon dolar.

‘CEZALARIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN PAZARLIK YAPILACAK’

Peki bu cezaların tebliğ edilmesi bankacılık sektörünü nasıl etkileyecek? Habertürk’e konuşan üst düzey bankacılar, ABD’nin cezaları tebliğ etmesinin ardından bankaların ABD’li otoritelerle pazarlığa oturacağını ve cezaların belli bir tutara indirileceğini düşündüklerini söyledi. Geçmiş dönemde Avrupalı bankalara tebliğ edilen cezalarda önemli indirimlere gidildiğini hatırlatan bankacılar, genelde pazarlıklarla cezanın 5’te 1 mertebesine düştüğünü belirtiyor. Öte yandan sektörün önde gelen temsilcilerinin konuyu değerlendirdiğini belirten bankacılar, ceza gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu, ancak gelecek cezanın bankacılık sektörünün canını yaksa bile sarsmayacağını ve sektörün bunun altından kalkacak güce sahip olduğunu kaydetti.

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