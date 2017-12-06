ABD'den çalışanlarına Kudüs yasağı!

Filistinli grupların, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması anlamına gelen Amerikan Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planınını protesto etmek için çarşamba gününden başlayarak protestolar düzenleme çağrısının ardından ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunca yazılı bir açıklama yapıldı.
Başkonsolosluğun açıklamasında şunlar kaydedildi:
"(Filistinliler tarafından) 6 Aralık'tan başlayarak Kudüs ve Batı Şeria'da gösteriler düzenleme yönündeki yoğun çağrılar nedeniyle ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve Beytüllahim ile Eriha kentleri de dahil Batı Şeria'ya düzenleyecekleri şahsi seyahatler ikinci bir açıklamaya kadar yasaklanmıştır. ABD hükümeti çalışanlarının Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve Batı Şeria'ya düzenleyeceği resmi ziyaretlere ancak zaruri olması halinde ve ek güvenlik önlemleri altında izin verilecektir. ABD vatandaşları kalabalıkların toplandığı, polis veya asker bulunan yerlerden sakınmalıdır. ABD vatandaşlarına düzenleyecekleri seyahatlerde bu talimatları ve ABD Dışişleri Bakanlığının sağladığı İsrail, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili ek rehberliği dikkate alma tavsiyesinde bulunuyoruz."
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği duyurulmuştu.
KONGRENİN 1995'TE KABUL ETTİĞİ YASA
ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. ABD Başkanları 1995'ten bu yana, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e ilgili kararı erteliyordu.
Seçim kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da selefi Barack Obama'dan görevi devraldıktan kısa süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma erteleme kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.
Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek olan "Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa"yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ِABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.
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