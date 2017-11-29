ABD'den flaş Kerkük hamlesi!

Irak meclisindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük milletvekili Mahmud Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte Kürt güçlerin de yer alacağı ABD'nin öncülüğünde ortak operasyonlar komutanlığının kurulacağını ileri sürdü.

Ortak operasyonlar komutanlığının kurulması için ilk adımın atıldığını söyleyen Osman, ABD'li güçlerin Kerkük'ün güneyinde yer alan K1 Askeri Üssü'nde konuşlanmaya başladığını iddia etti.

Osman, Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçlerin 16 Ekim'de Kerkük'te kontrolü sağlamasından sonra kentteki güç dağılımı ve güvenliğin temin edilmesinde aksaklıkların ortaya çıktığını savundu. Milletvekili Osman, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere de kimliği belirsiz kişilerce zaman zaman baskınların gerçekleştirildiğini aktardı.

Iraklı ortak güçler, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çatışmasız bir şekilde çekilmesinden sonra Kerkük vilayetinde tam kontrolü sağlamıştı.

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