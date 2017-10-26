ABD'den Hizbullah'a yeni yaptırımlar!

AA'nın haberine göre ABD Temsilciler Meclisi, İran destekli Hizbullah örgütüne finansal ve askeri destek veren kişiler ile hükümetleri hedef alan yeni yaptırım paketini oy birliğiyle kabul etti.
Temsilciler Meclisinde sözlü olarak oylanan üç ayrı yasa tasarısı, oturumda hazır bulunan vekillerin tamamının desteğini aldı.
Buna göre, 3329 sayılı tasarı uyarınca Hizbullah'a finansal ve askeri anlamda destek olan kişi ve hükümetlerin yaptırım listesine girmesinin önü açıldı. 3342 sayılı tasarıyla Hizbullah'ın bazı bölgelerde sivilleri "insan kalkanı" olarak kullanması kınandı. 359 sayılı tasarıyla da Avrupa Birliğine (AB) Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıması çağrısı yapıldı.
Böylece Temsilciler Meclisi, yaklaşık 6 aylık sürecin ardından ilk kez doğrudan Hizbullah'ı ve dolayısıyla İran'ı da hedef alan yaptırımları kabul etmiş oldu.
İRAN'IN BALİSTİK FÜZE PROGRAMIYLA İLGİLİ BİR TASARININ OYLANMASI BEKLENİYOR
Temsilciler Meclisinde yarın da İran'ın balistik füze programıyla ilgili bir başka tasarının oylanması bekleniyor.
Söz konusu tasarıların Senatodan da kolayca geçerek ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşacağı belirtiliyor.
TRUMP, İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMAYA SÜRE VERMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, 13 Ekim'de yeni İran stratejisini duyurduğu açıklamasında, Tahran'a karşı daha sert bir tutum içine girdiklerini vurgulayarak, "(İran'a karşı yeni) Stratejimizi uygulamaya, geç kalmış bir adım olan İran Devrim Muhafızları Ordusuna sert yaptırımlar getirmekle başlıyoruz. Hazine Bakanlığını, tüm Devrim Muhafızlarına daha ileri yaptırımlar getirmesi konusunda yetkilendiriyorum." demişti.
İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik çekilmeyeceklerini kaydeden Trump, Kongreye anlaşma şartlarını ve uygulanma seviyesini gözden geçirmesi için 60 gün süre vermişti. Trump, bu sürenin sonucunda uzlaşma olup olmadığına bakacaklarına dikkati çekerek, "Kongre ve müttefiklerimizde bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek." ifadesini kullanmıştı.
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