ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulanacağını söyledi.

Trump, Birlemiş Milletler toplantıları için New York'ta bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile gerçekleştirdiği toplantıda basına açıklama yaptı.

Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı yönünde bir soruya Trump, "Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Güney Kore ordusu geçen hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore tarafından başkent Pyongyang'dan "belirlenemeyen" bir füze fırlatıldığını açıklamıştı.