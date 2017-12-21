ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD'nin Kuzey Kore'ye uygulayacağı yeni yaptırımların, Kuzey Kore'ye ithal edilen petrol ürünlerinin yüzde 90'ı, endüstriyel ekipmanlar, endüstriyel makineler, ulaşım araçları ve endüstriyel metal ürünleri için uygulanacağını açıkladı.Yeni yaptırım tasarısı için Cuma günü oylama yapılması planlanıyor.

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