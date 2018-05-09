ABD'den Münbiç'e yeni üs!

Türkiye- ABD ilişkilerindeki gerilim noktalarından biri olan Münbiç'te ABD ordusunun yeni bir üs kurduğu ortaya çıktı.

Reuters, Münbiç'teki yeni ABD üssünün fotoğraflarını yayınladı. Üssün yaklaşık 3 ay önce kurulduğu belirtilirken, Fransız askerlerin de üste yer aldığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Münbiç'te çekildiği belirtilen Fransa bayrağı asılı askeri araçların fotoğrafları da ajanslara düşmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirmesi ve iki ülkenin Münbiç konusundaki yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.

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