ABD'den Putin'in yakın adamlarına ambargo

ABD yönetimi, yedi Rus milyarder ve 17 üst düzey Rus hükümeti yetkilisine "küresel çapta habis faaliyetler" suçlamasıyla ambargo koydu.
Rus milyarderlerin sahip olduğu 12 şirket, Rus devlet silah ihraç şirketi ve bir bankaya da ambargolar getirildi.
Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ambargoların Rusya'nın "yozlaşmış sisteminden" faydalananları hedef aldığını söyledi.
Mnuchin, kararın Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarına yapılan bir misilleme olduğunu vurguladı.
Bakan Mnuchin'in açıklamasında ayrıca, kararın Rusya'nın Kırım, Doğu Ukrayna ve Suriye'deki faaliyetlerine de yönelik alındığını belirtti.
Hazine Bakanı Rus hükümetini "kötücül siber faaliyetlerle" de suçladı ve ambargoların "Putin rejiminden faydalananları" hedef alacağını ifade etti.
Ambargolar, Trump yönetiminin şu ana dek Rusya'ya karşı aldığı en sert kararlar.
Rusya'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
ABD geçen ay, 2016'daki seçimlere müdahale etmek ve siber saldırılarla suçladığı 19 Rus vatandaşına ambargo koymuştu.
Washington ayrıca, Rus ajan Sergey Skripal'e İngiltere'de düzenlenen suikast girişimine misilleme olarak onlarca Rus diplomatı sınırdışı etmişti.
Ambargo konulan isimler arasında Putin'e yakınlığıyla bilinen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort ile bağları da bulunan alüminyum milyarderi Oleg Deripaska da var.
Listede Rusya'nın en zenginlerinden biri olarak bilinen Süleyman Kerimov da var. Kerimov ailesi, Rusya'nın en büyük altın üreticisi Polyus'un sahibi ve servetinin 6,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Geçen Kasım ayında Kerimov, vergi kaçakçılığı suçlaması nedeniyle Fransa'da soruşturulmaya başlanmıştı.
ABD'nin en büyük silah lobisi National Rifle Association (NRA) ile bağları olduğu söyelenen üst düzey Rus hükümeti yetkilisi Aleksandr Torşin'e de ambargo konuldu.
Putin'in koruması, damadı, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı ve eski Başbakan Viktor Zubkov da listede.
Rus devlet silah ihraç şirketi Rosoboronexport, ambargoların Rusya'nın küresel silah pazarından çıkartılmasını hedeflediğini savundu.
Ambargo konulan kişi ve şirketlerin ABD'deki tüm mal varlıkları donduruldu ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve şirketlerle iş yapması yasaklandı.
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