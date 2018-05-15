ABD'den Riyad'a NATO benzeri destek!

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'nın haberine göre, Washington ve Riyad arasında daha büyük bir ordu ve nükleer ilişkiler için anlaşmalar imzalandı.

CNBC'ye konuşan ABD'nin eski Temsilciler Meclisi üyesi Eric Cantor, "Burada karşılıklı güven etkili. Suudi Arabistan çok önemli ve stratejik bir müttefik" dedi.

Cantor, ABD'nin Suudi Arabistan'a NATO üyesi olmayan bir durum özelinde karşılıklı ilişkilerde ayrıcalık tanıdığı ve bunun da "gelişmiş istihbarat paylaşımı, bilgi paylaşımı ve operasyonel işbirliği" önerdiğini açıkladı.

Cantor'a göre, bu ilişki durumu bir NATO müttefikiyle hemen hemen denk durumda.

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