ABD'den Rus politikacı ve milyarderlerin içinde yer aldığı 'Kremlin Raporu'!

ABD Hazine Bakanlığı, 2016'da ABD'de yapılan seçimlere müdahale iddiasıyla ilişkili olarak ABD Kongresi'ne sunulmak üzere bir 'Kremlin Raporu' hazırladı. Listede politikacıların yanı sıra, Putin'in iktidarı sırasında zenginleşen bazı işadamları da yer aldı.

ABD'nin uzun süredir açıklaması beklenen listede içlerinde Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şorgu ve Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov'un da bulunduğu 114 siyasetçi yer aldı.

Listede ayrıca Abramovich, Kaspersky, Deripaska gibi isimlerin de yer aldığı 96 işadamı bulunuyor. Rusya devletine ait birçok şirketin CEO'su da listede yer aldı.

Toplam 210 ismin bulunduğu liste, Rusya’da “Kremlin yönetimi”, “bakanlar kabinesi”, “siyasi liderler” ve “oligarklar” olmak üzere bazı kısımlara ayrılıyor.

Belgede söz konusu isimlerin yaptırımlar listesinde bulunmadığı, belgede belirtilenler üzerinde halihazırda herhangi bir kısıtlama yapılmadığı da vurgulanıyor. Ancak ABD medyası bu isimlerin yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti.

MOSKOVA'DAN İLK TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Hazine Bakanlığınca hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkililerine, üst düzey iş adamlarına ve Kremlin’e yakın birçok isme yaptırım getirilmesi tavsiyesini içeren Kremlin Raporu’nu değerlendirdi.

Washington'un yayınladığı raporu derinlemesine inceleyeceklerini ifaden eden Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de rapora ilişkin yetkililerle bugün bir görüşme gerçekleştirecek.” diye konuştu.

Raporun, Rusya’ya yönelik “düşmanca” davranışların ilki olmadığını ve durumun sakin şekilde ele alınması gerektiğini belirten Peskov, “Ancak bu belgeyi ve başlığını okursanız tüm bunların, 'Amerika'nın düşmanlarına karşı koymak’ için yapıldığını göreceksiniz. Raporda yer alan tüm şahıs Washington tarafından düşman olarak ilan edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, kendi isminin de listede bulunmasının “umurunda olmadığını" söyledi.

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy ise ABD tarafından hazırlanan listenin "iyi bir liste" olduğunu savunarak, "Bu insanların uluslararası düzeyde resmi olarak sahtekar ve hırsız olarak tanınmasına sevindim." dedi.

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