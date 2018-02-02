ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye hükümeti tarafından klor gazının silah haline getirildiğini ve tekrar kullanıldığını, sinir gazı kullanımına dair kanıt bulunmadığını söyledi. Suriye'nin kimyasal silah kullanım anlaşmasını ihlal ederek yanlış yaptığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert de Suriye güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki saldırılarda silah olarak klor gazı kullandığı haberlerine ilişkin "son derece endişeli" oldukları açıklamasında bulunmuştu.

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