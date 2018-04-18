ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Nasif Barakat ve Barakat Uluslararası Suç Örgütünü yaptırım listesine ekledi.

AA'nın haberine göre, insan kaçakçılığı faaliyetlerini Humus kentindeki merkezinden yürüten örgütün, Suriye ve Lübnan vatandaşlarını birçok farklı rotayı kullanarak ABD’ye yasa dışı yollardan getirdiği belirtilen açıklamada, 2013'den bu yana yüzlerce insanın ülkeye güneybatı sınırından sokulduğu bilgisine yer verildi.

Yaptırım kararı çerçevesinde örgütün lideri Barakat'ın Amerikalılarla ilişki kurması yasaklandı ve varsa tüm mal varlıkları donduruldu.

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