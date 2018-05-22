ABD'den Suudi Arabistan'ı hedef alan füzelerle ilgili flaş karar!

ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı yeni yaptırımlarını açıkladı.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları bağlantılı olduğu belirtilen 5 İranlı ile ilgili yeni yaptırımlar açıklandı.

Yaptırım kararı alınan 5 kişinin kimlikleri Mehdi Azarpişeh, Muhammed Caferi, Mahmud Kazemabad, Cevad Şir Amin ve Sayid Muhammed Tahrani olarak açıklandı.

Yaptırımlara konu olan kişilerin Yemen'deki iç savaşında taraflarından olan Şii grup Husilere balistik füze sağladıkları, teknik uzmanlık sağladıkları ve Suudi Arabistan'ın hedef alınmasına olanak sağladıkları öne sürüldü.

Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda tarihteki en güçlü yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı ifade edilmişti.

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