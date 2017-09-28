ABD'den terör örgütü DEAŞ'a darbe

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, DEAŞ'ın insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılarla ilişkili olduğu tespit edilen 3 örgüt elebaşının Suriye'de öldürüldüğünü bildirdi.

Dillon, video konferans yöntemi ile bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Albay Dillon, DEAŞ'ın İHA üretim ve modifiye işlerinden sorumlu elebaşları Ebu Mevad el-Tunusi ve Sacid Faruk Babar'ın, koalisyonun 12-13 Eylül'de Suriye'nin Meyadin ilçesi yakınlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında öldürüldüğünü ifade etti.

Saldırıları, "örgütün İHA ile saldırı yapma kabiliyetine bir darbe" olarak niteleyen Dillon, şunları kaydetti:

"Ebu Mavad ve Sacid, sivil amaçlarla kullanılan insansız hava araçlarını üretmek ve modifiye etmekle sorumluydular. Bu saldırıları 14 Eylül'de DEAŞ'ın İHA geliştiricisi Ebu Salman ve onun Meyadin yakınlarında yer alan Aşarah ilçesindeki araştırma laboratuvarına yönelik gerçekleştirilen 2 saldırı takip etti."

Ryan Dillon, Ebu Salman'ın, bir araçla 2 yardımcısı ile birlikte Meyadin'den Aşarah ilçesine giderken vurulduğunu belirtti.