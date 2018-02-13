Pentagon sözcüsü Binbaşı Rankine-Galloway, "DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları" için 250 milyon dolar fon talep edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Galloway, "Savunma Bakanlığı, 2019 mali yılı bütçesinde DEAŞ ile mücadele için Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefetinin eğitimi, teçhizatlandırılması ve ayakta kalmasına olanak sağlanması için 300 milyon dolar talep ediyor." dedi.

ABD, Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde bulunan birkaç küçük muhalif grubun yanı sıra SDG ismini kullanan PYD/PKK’yı da "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" olarak tanımlıyor.

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN AYIRDIKLARI BÜTÇEYİ KABUL ETTİ

Söz konusu 300 milyon doların alt kalemlerinde neler olduğuna dair detay vermeyen Binbaşı Galloway, Pentagon’un ayrıca Suriye’de "sınır güvenliği" için 250 milyon dolar ayırdıklarını kabul etti.

Bu bağlamda ABD’nin "yerel güvenlik güçleri"ni eğittiğini belirten Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce çekinmeden geçebildiği Irak-Suriye sınırındadır." şeklinde konuştu.

Eğitilen gücün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafaza birliği olmadığını iddia eden Galloway, "ABD DEAŞ'ın suistimal edebileceği sınırlarda güvenlik açıklarını tespit edecek ve o açıkları kapatmada yardım edecektir." dedi.

450 KİŞİNİN EĞİTİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kısa bir süre sonra ise AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıklamıştı.

Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve SDG’nin (PYD/PKK’nın paravanı) bu projeye öncülük edeceğini ifade etmişti.

Ancak bu açıklamanın Türkiye ile ABD arasında krize neden olmasından dolayı Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını eğitilen grubun "İç İstikrar ve Güvenlik Gücü" olacağını duyurmuştu.

Ancak bugün açıklanan bütçe talep tasarısında da Muhtemel Dış Operasyonlar kapsamında DEAŞ'a karşı operasyonlara ilişkin Suriye'de sınır güvenliği ihtiyaçları için 250 milyon dolar talep edilmesi, Pentagon’un sadece isimler üzerinde oynadığı, ilk duyurulan projenin devam ettiği yorumlarına neden olmuştu.

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