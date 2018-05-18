Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan Nauert, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı Ankara'ya geri çağrması ile ilgili soruya verdiği yanıtta, "Türkiye'nin büyükelçisini geri çağırdığının farkındayız ve Türkiye'nin böyle yapma hakkı da var. Ancak bunu bizim Türk hükümeti ile ilşikilerimizi eksiltecek bir durum olarak görmüyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefiki olmayı sürdürmekte ve Türk hükümeti ile gelecekteki konuşmaları da sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



Nauert, "Türkiye Dışişleri Bakanı, eski Bakan Tillerson ile Münbiç konusunda bir ön anlaşmaya varıldığını söylemişti. O zaman, siz böyle bir anlaşma olmadığını söylediniz. Türkiye ile ABD arasında Münbiç konusunda bir anlaşma olmadığı konusundaki pozisyonununuz aynı mı?" sorusuna da, "Bu doğru. Münbiç ile ilgili görüşmeler devam ediyor ve hiçbir şey sonuçlandırılmadı. Bu konuda bir güncellememiz yok. Ayrıca, yeni bir Dışişleri Bakanımız olduğunu, kendisini Türk hükümeti ile konuşabilme yeteneğine sahip olduğunu ve isterlerse yeni bir yola karar verebileceğine de değinmek isterim" diye yanıtladı.



Türkiye'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Nauther, bu konuyu çok yakından izlediklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre'nin konuya ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini belirten Nauert, "Türk yetkililerle yapılan her görüşmede rahip Brunson konusu gündeme getiriliyor. Yakında yeniden gündeme gelirse şaşırmam" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER