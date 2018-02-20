Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "Ukrayna'nın Devrimi Onurunun 4'üncü Yılı" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 4 yıl önce bugün Ukrayna halkının Kiev Meydanı'nda bir araya gelerek Avrupa'ya dahil olma konusunda seçimlerini dile getirdiklerini kaydeden Sözcü Nauert, yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Nauert açıklamada, " ABD, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon 600 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Rusya saldırılarına karşı Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Geride kalan 4 yılda Ukrayna'nın önemli adımlar attığı kaydedilen açıklamada Nauert, Ukrayna halkının bütün potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmaların sürmesi gerektiğini kaydetti.

RUSYA İLE ABD ARASINDA İPLER GERİLİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın geçtiğimiz günlerde ABD'nin YPG'ye silah temin ederek Türkiye'yi kışkırttığını belirterek, "Türkiye de karşılık olarak Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri operasyonlara devam etti." açıklamasının ardından, dün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD, PYD’yi (PYD/PKK) kullanarak Suriye'yi bölmeye yönelik adımlar atıyor. ABD'yi ateşle oynamamaya davet ediyoruz." demişti.

ABD'nin Ukrayna açıklamalarının hemen bu açıklamaların ardından gelmesi ise iki ülke arasındaki gerilimin devam ettiğini gösteriyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER