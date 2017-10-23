ABD Dışişleri Bakanı: İranlı milisler Irak'ı terk etmeli

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, başta İran'ın desteklediği milisler olmak üzere Irak'ta IŞİD ile mücadele eden tüm yabancı savaşçıların ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.
Irak'ta savaşın sona yaklaştığını belirten Tillerson "Yabancı savaşçılar ülkeyi terk ederek Iraklılara kendi hayatlarını inşa etme şansı vermeli" dedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Tillerson "Irak'taki İranlı milisler; IŞİD'le mücacelenin sonuna geliniyor. Bu milisler evlerine geri dönmeli. Irak'taki tüm yabancı savaşçılar evlerine geri dönmeli" dedi.
Tillerson bu sabah S. Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile görüştü, ardından da Irak Başbakanı Haydar El İbadi ve ve S. Arabistan Kralıyla toplantı yaptı.
İran para ve eğitim desteği veriyor
Tillerson'un açıklamasında Popüler Mobilizasyon Güçleri'ni (PMF) ve İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü'nü kastettiği belirtiliyor.
IŞİD 2014'te Irak'ın yaklaşık üçte birini ele geçirince, halka direniş çağrısında bulunulmuş ve onbinlerce kişiden oluşan Popüler Mobilizasyon Güçleri (PMF) kurulmuştu. PMF, İran'dan para ve eğitim desteği alıyor.
Irak ordusu ise ABD tarafından destekleniyor.
Temmuz ayı başında ülkenin ikinci büyük kenti Musul, Irak ordusunun önderliğindeki Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milislerin katıldığı operasyon ile IŞİD'den geri alınmıştı.
Suudi Arabistan ve Irak ilişkileri onarıyor
Ağustos ayında ilişkileri normalleştirme kararı alan Irak ve Suudi Arabistan, bir koordinasyon konseyi kurulmasına karar vermişti.
Riyad ile Bağdat arasındaki ilişkiler, eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in 1990 yılında Kuveyt'i işgal etmesinin ardından kesilmişti.
Suudi Petrol Bakanı Halid El-Falih de Cumartesi günü Irak'ı ziyaret etti. 27 yıl aranın ardından ilk Suudi ticari uçağı da geçen hafta Bağdat'a indi.
Suudi Arabistan ile Irak'ın bu yakınlaşmasının ardında İran'ın bölgedeki etkisi büyük rol oynuyor.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson bu akşam S. Arabistan ve bazı diğer Arap ülkelerinin boykot ettiği Katar'a geçti.
Tillerson ABD'ye dönmeden önce Pakistan, Hindistan ve İsviçre'yi de ziyaret edecek.
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