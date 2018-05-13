Fox News kanalına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Kuzey Kore arasındaki yumuşamaya ve ülkesinin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Geçen hafta Pyongyang'ı ziyaretine ilişkin soruları yanıtlayan Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Amerikan halkının hedeflerini paylaştığına ikna olduğunu dile getirdi.
AA'nın aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveden önce Pyongyang yönetiminin nükleer deneme sahasını boşaltma kararını "iyi bir başlangıç" olarak niteleyen Pompeo, kalıcı bir anlaşma için iki ülkenin daha önce benzerine rastlanmayan adımlar atması gerektiğini belirtti.
Pompeo, tarihi bir sonuç almak için iki tarafın da üzerine düşeni yapması gerekeceğini ifade ederek, "Arzuladığımız şeyi elde ettiğimizi ilan etmek için olmamız gereken yere henüz yakın bile değiliz." yorumunu yaptı.
ABD'nin Kuzey Kore ile bütünsel, uzun soluklu bir anlaşma planladığını belirten Pompeo, "Daha yapılacak çok iş var. Riskler konusunda gözümüz sonuna kadar açık. Kim'in stratejik bir değişikliğe gideceğini hararetle ümit ediyoruz; ülkesi ve halkı için stratejik bir değişiklik. Bunu yapmaya hazırsa, Başkan Trump da bunun başarılı bir geçiş olmasını temin etmeye hazırdır."
Mike Pompeo, ABD'nin Kuzey Kore'de rejim değişikliğini öngören bir politikasının olmadığını savunarak, anlaşmaya varılması halinde Kim yönetimine bazı teminatlar verileceğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı anlaşma sağlanması durumunda Pyongyang yönetimine ekonomik yardım öngörüsüne ilişkin böyle bir yardımın ABD hazinesinden ziyade özel sektör yatırımları üzerinden yapılacağını kaydetti.
Pompeo, geçen hafta Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında, planlanan Trump-Kim zirvesinin yeri ve tarihi belirlenmiş, Pompeo, serbest bırakılan 3 Amerikan vatandaşıyla Washington'a dönmüştü.
Mike Pompeo'nun Kuzey Kore yönetiminin anlaşmaya yanaşması durumunda ABD'nin bu ülkeye ekonomik yardımda bulunacağını dile getirmesi tartışmalara neden olmuştu.
İRAN- İSRAİL GERİLİMİ
ABD Dışişleri Bakanı söyleşide ABD'nin İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin soruları da yanıtladı.
İran ile İsrail arasında artan gerilimin ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin bir sonucu olduğu iddialarını "gülünç" bulduğunu ifade eden Pompeo, "İran'ın, Ortak Kapsamlı Eylem Planının (JCPAO) var olduğu döneme göre daha az kısıtlanmış hissettiğini, her gün Amerikalıların seyahat ettiği Riyad havalimanına füze fırlattığını, şimdi de İsrail'e füze fırlattığını söylemek gülünçtür. Yemen'de yaşananlar, Hizbullah'ın yükselişi hep JCPOA varken oldu. Aslında o zaman bunların cezasız kalacağını düşündüler. Avrupa'nın, JCPOA varken balistik füze programlarına sıfır yaptırım uyguladıklarını gördüler." diye konuştu.
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