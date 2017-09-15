ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin yeni bir füze fırlatmasına ilişkin, "Devam etmekte olan provokasyonlar sadece Kuzey Kore'nin diplomatik ve ekonomik olarak yalnızlaşmasına sebep oluyor." ifadesini kullandı.
Tillerson, Kuzey Kore'nin yeniden füze fırlatması hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
"Kuzey Kore'nin provokatif bir şekilde füze fırlatması, ABD'nin müttefiki olan Japonya halkına yönelik olarak son haftalarda yapılmış ikinci tehdidi temsil etmektedir." açıklamasını yapan Tillerson, diğer bütün ülkelere Kuzey Kore rejimine karşı yeni adımlar atmaları yönünde çağrıda bulundu.
Bakan Tillerson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Çin, Kuzey Kore'nin petrol ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Rusya ise Kuzey Kore'nin zorunlu çalışma ihtiyacını en fazla karşılayan ülke. Çin ve Rusya bu sorumsuz füze fırlatılmasını tolere edemeyeceklerini kendi başlarına atacakları adımlarla göstermeliler."
Tillerson, devam eden provokasyonların sadece Kuzey Kore'nin diplomatik ve ekonomik olarak yalnızlaşmasına neden olduğunu kaydetti.
Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, Pyongyang, Sunan yakınlarında sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattı. Füze Japonya'nın üstünden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştı." ifadelerine yer verilmişti.
Japon devlet televizyonu NHK ise Kuzey Kore'nin füzeyi Japonya'nın kuzeydoğusuna doğru fırlatmış olabileceğini bildirmişti.
Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.
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