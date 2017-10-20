ABD Dışişleri Bakanı'ndan Rakka tebriği!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasına ilişkin terör örgütü PKK/PYD'yi tebrik etti. Tillerson, yayımladığı mesajda, kentin DEAŞ'tan kurtarılması sebebiyle Suriye halkını, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD mensuplarını ve aynı kapsamda Suriye Arap Koalisyonunu tebrik ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, mesajda, "İşimiz henüz bitmedi ancak Rakka'nın kurtarılması DEAŞ'la mücadelede kritik bir dönemeçtir ve bu teröristleri mağlup etmek için Suriye içindeki ve uluslararası çabaların başarısının altını çizmektedir" ifadesini kullanan Tillerson, Rakka'da yeni dönemde sivil bir konseyin kurulacağını ve şehrin bu konsey eliyle yönetileceğini kaydetti.

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adamıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rakka'da terörist elebaşı Öcalan posterlerinin açılmasını kınadığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün "İşte buyurun, Rakka'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Şimdi bunu Amerika nasıl izah edecek? Haydi buyurun. Lafa geldiği zaman 'PKK terör örgütüdür' diyorsun." açıklamasını yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

PKK/PYD

deaş

Rakka