Kuveyt'te düzenlenen terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı arasında basın açıklaması yapan Tillerson, Haziran 2017'den bu yana süren Körfez krizine ilişkin, "Körfez birliğinin yeniden tesis edilmesi, bölgedeki tüm tarafların çıkarına." dedi.

AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

TİLLERSON, TERÖRLE MÜCADELE KONUSU GÖRÜŞMEK ÜZERE TÜRKİYE'YE GELECEK

Tillerson, ayrıca terör örgütüyle mücadeleye odaklanma yollarını görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Rex Tillerson'ın 11-16 Şubat'ta Ortadoğu'ya yapacağı ziyaret çerçevesinde Ankara'ya da giderek üst düzey yetkililerle görüşeceğini açıklamıştı.

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