Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına dakikalarca oturarak Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn'ın gelmesini bekledi. Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de dakikalarca bekletilen Tillerson'ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.

Televizyonlar Tillerson'ın odada yalnız başına beklemesini canlı yayınlarken, Dışişleri Bakanı Cibran Bassil'in gelip ABD'li mevkidaşıyla el sıkışması üzerine Tillerson'ın gergin bekleyişi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Refik Çlela "Diplomatik protokolden sapma yok. ABD'li bakan beklenenden birkaç dakika erken geldi ve görüşme zamanında başladı. Girişte protokol müdürü tarafından karşılanıp selamlandı" açıklamasında bulundu.

Lübnan, ABD'nin askeri olarak büyük yardım yaptığı ülkelerin de başında geliyor.

Tillerson daha sonra Suudi Arabistan'a davet edilerek bir süre rehin alınıp istifaya zorlanan Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de biraraya geldi.

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