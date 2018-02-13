Ortadoğu turundaki ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt'te yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı için "Bizim Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ı yenmek için verdiğimiz savaştan uzaklaşmalara yol açtı" dedi.

Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin doğusundaki terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG birliklerinin Afrin'e kaymasına yol açtığını dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de ABD destekli SDG adını kullanan PYD/PKK unsurlarının bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını belirtmişti.

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