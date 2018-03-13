ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump tarafından görevden alındı. Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun geleceği belirtildi.

CIA'in yeni direktörünün ise Şubat 2017'de CIA Direktör Yardımcılığı görevine atanan Gina Haspel olacağı duyuruldu. Haspel, bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

İlk olarak The Washington Post'un açıkladığı gelişmeyi, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Mike Pompeo'yu 'yaşanan kritik süreçte doğru insan' olarak gördüğü belirtildi. Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmeler ve devam eden ticari pazalıklar öncesinde yeni ekibi göreve getirdiği ifade edildi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

GAZETE HABERTÜRK WASHINGTON TEMSİLCİSİ SERDAR TURGUT'TAN İLK YORUM

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