ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi arasında Kahire'de gerçekleşen görüşmede, terörle mücadele gündemi ile iki ülke arasında yeni bir stratejik diyalog kurulması çabalarının ele alındığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson-Sisi görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada görüşmenin "verimli" geçtiği ve Tillerson ile Sisi'nin, DEAŞ karşıtı koalisyon üyesi iki ülke olan ABD ve Mısır'ın terörle mücadeledeki ortak iş birliğini görüştükleri belirtildi.

"Ayrıca (Tillerson ile Sisi) yeni bir ortak stratejik diyaloğun kurulması için çaba gösterilmesi ve ABD ile Mısır arasındaki mevcut sıkı bağların güçlendirilmesi noktasında mutabık kaldılar." ifadesine yer verilen açıklamada, ikili ve bölgesel ilişkilerle ilgili iş birliğinin devamının önemli olduğu ifade edildi.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü de Facebook sayfasından yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Libya, Suriye ve bölgedeki krizlerin siyasi çözümlerine ilişkin gelişmelerin ele alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Sisi'nin "ABD'nin Ortadoğu'da barış çalışmalarının ana destekçisi olması hasebiyle uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak görüşmelerin yeniden canlandırılmasına gayret göstermesi gereklidir" dediği kaydedilmişti. Ayrıca, Sisi'nin Filistin halkının haklarını garanti eden, 1967 sınırlarında, bağımsız bir devlet kurulması ve başkentinin Doğu Kudüs olması temeline dayalı kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşmak konusunda ülkesinin duruşunu yeniden vurguladığı belirtilmişti.

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