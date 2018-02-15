ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Tillerson'un uçağı, saat 17.40 civarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Tillerson beraberindeki heyetle, bir süre sonra VIP bölümünden çıkarak aracına bindi. Havalimanı VIP girişi ve çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

BASIN MENSUPLARINDAN TEPKİ

Bakan Tillerson'un korumaları, havaalanında basın mensuplarının kameraları ve çantaları ile buradaki ambulansları köpekler ile aradı. Bu arada bazı basın mensupları Türkiye'de Amerikan polisleri tarafından arandıkları için bu duruma tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İki mevkidaş, ortak basın toplantısı da düzenleyecek. İkili görüşmelerde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

GEÇEN YIL DA ANKARA'YA GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti. Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir." açıklaması yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi. Hiç ağır silah vermedik, bu yüzden geri alınacak şey yok. Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" açıklaması şoke etkisi yarattı.

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