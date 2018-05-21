ABD Dışişleri Bakanı yeni İran adımlarını açıkladı! Zehir zemberek sözler...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ilk geniş çaplı basın toplantısını yaparak ABD'nin İran politikasında atacağı yeni adımları açıkladı.

Nükleer anlaşmanın kusurları nedeniyle iptal edildiğini belirten Pompeo, ABD'nin anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğini duyurdu.

İran'a karşı 'eşi benzeri görülmemiş bir finansal baskı' ve 'tarihteki en güçlü yaptırımların' uygulanacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı, Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda İran'ın ekonomisini canlı tutmak için bir savaş vereceğini söyledi.

Pompeo, ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıkladı. Listede İran güçlerinin Suriye'den tamamen çekilmesi talebi de yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanı, Pentagon ve bölgesel müttefiklerle bölgede oluşabilecek 'İran saldırganlığını' engellemek için çalışacağını söyledi.

İran'la yasaklanmış ticaret yapanların ABD tarafından sorumlu tutulacağını belirten Mike Pompeo, dünyadaki birçok ülkeye Trump'ın İran politikasını anlatmak için uzman ekipler gönderileceğini belirtti.

Trump'ın Kim Jong Un ile buluşmasının ABD'nin diplomasiye olan bağlılığını gösterdiğini belirten Pompeo, ABD'nin İran'dan taleplerinin mantıksız olmadığını ve Tahran yönetiminin farklı bir yola girmesini umduğunu söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER