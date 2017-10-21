ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısını kınadığını açıkladı

AA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Vahat yakınlarında onlarca görevlinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu Mısır güvenlik kuvvetlerine yönelik terör saldırısını sert bir şekilde kınamaktadır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Mısır hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz, yaralıların ise bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sözcü Nauert ayrıca, "Terörizme karşı ortak çalışmamıza devam ederken ABD, bu zor günlerinde Mısır'ın yanında durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Gize kentinde çok sayıda güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Mısır’ın Giza kentinde teröristlerin saldırısına uğrayan çok sayıda güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Söz konusu saldırıların kınandığı vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.