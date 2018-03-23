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ABD Dışişleri Bakanlığı: Münbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok

ABD'nin Münbiç'teki askeri varlığına dair Pentagon net bir açıklama yapmaktan çekinirken, ABD Dışişleri Bakanlığınca, "Münbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok." ifadesi kullanıldı

23.03.2018 - 00:27 | Güncelleme: AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Dışişleri Bakanlığı, günlük basın toplantısında Münbiç'teki ABD askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre, Pentagon'daki CENTCOM Sözcüsü Adrian Rankine Gallowey, "Münbiç'ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Koalisyon güçleri şu anda Menbiç bölgesinde bulunuyor. DEAŞ kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç bölgesinde yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FARKLI YORUM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Vekili Heather Nauert'e de Dışişleri Bakanlığı brifinginde benzeri bir soru yöneltildi.

Sözcü, "Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Sözcü, "ABD'nin Münbiç'teki varlığı"na ilişkin olarak, "Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız." dedi.

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 34 dakika önce
    bizimde yok, ya istiklal ya ölüm bunu sen darbe ile başlattın ABD
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