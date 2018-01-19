ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: "Suriye'de Askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarına ve Türkiye'nin sınır güvenliği endişelerine hizmet etmez. Sınır Güvenliği Gücü yanlış bir ifadeydi. Bu Suriye'de bir iç güvenlik oluşumudur, Türkiye'ye tehdit değildir"

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu hakkında, "(Suriye'nin kuzeyinde) Askeri bir operasyonun bölgesel istikrara, Suriye'nin istikrarına ve hatta Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerine hizmet edeceğine inanmıyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu hakkında, "(Suriye'nin kuzeyinde) Askeri bir operasyonun bölgesel istikrara, Suriye'nin istikrarına ve hatta Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerine hizmet edeceğine inanmıyoruz. Bu tür adımlar istikrar bozucu olabilir." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Suriye sınırı ile ilgili endişeleri konusunda Ankara ile yakın çalıştıklarını kaydeden yetkili, bununla beraber Afrin veya SDG'nin yer aldığı diğer bölgelere yönelik askeri adımların "faydalı olacağına" inanmadıklarını dile getirdi.

"'SINIR GÜVENLİĞİ GÜCÜ' YANLIŞ BİR İFADEYDİ"

SDG şemsiyesini kullanan terör örgütü PYD/PKK unsurları üzerine kurulu bir "Sınır Güvenliği Gücü" ile ilgili soruları da yanıtlayan yetkili, "Daha önce Bakan Rex Tillerson'ın da dile getirdiği gibi, 'Sınır Güvenliği Gücü' yanlış bir ifadeydi. Orada yaptığımız şey, iç güvenlik unsurlarına eğitim sağlamaktır. Bu (Suriye'de) bir iç güvenlik oluşumudur ve kuzey ve kuzeydoğudaki tüm etnik kesimleri kapsamaktadır. Türkiye'ye bir tehdit değildir." ifadesini kullandı.

Yetkili, Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yaptıkları hiçbir eylemin Türkiye'ye ve sınırlarına yönelik bir tehdit olmadığını savundu. Ayrıca Rakka'da DEAŞ'a karşı verilen mücadelede yer alan ağır silahlı güçlerin "yeniden yapılanması" veya (başka yerlerde) "sürdürülmesi" anlamına gelmediğini ifade etti.

Rakka savaşının sona erdiğini kaydeden yetkili, bu bağlamda SDG ile kurdukları askeri ilişkinin doğasının da belli ölçüde değiştiğini ve şu anda kuzey ile kuzeydoğuda yerel güvenlik oluşumlarının sağlanması için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin PKK ile ilgili tüm endişelerini tamamıyla anladıklarını vurgulayan yetkili, Suriye'nin kuzeyinde istikrara ihtiyaç duyduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dünkü basın toplantısında Türkiye'ye "Afrin'e yönelik bir adım atmama" çağrısında bulunmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise üzerinde çalıştıkları oluşumun bir "sınır güvenlik gücü" olmadığını, daha ziyade "alan koruma gücü" olarak tarif edilebilecek bir yapılanma olduğunu belirtmişti.

PENTAGON, PYD/PKK İLE ORTAK "SINIR GÜVENLİĞİ GÜCÜ" OLUŞTURMA ÇABASINI BÖYLE DUYURMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat teşkilatı CIA'in PYD/PKK'nın Kandil yapılanması ile ortak bir "sınır güvenliği gücü" oluşturma çabasını duyurmuştu.

Haberde, 400 terör örgütü mensubunun bu yönde verilen eğitimi tamamladığı, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacağı, Afrin'e de sevk edilebileceği bilgileri yer almıştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, 14 Ocak'ta AA'nın haberini doğrulamış, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "sınır güvenliği gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

Ardından, Pentagon Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG’ye kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da dünkü açıklamasında, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yapmıştı.

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