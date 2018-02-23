ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin doğu bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan diğer bir terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Afrin'e doğru kaymaya başladığını belirtti.

"Afrin'de olup bitenler DEAŞ'a karşı mücadeleden dikkati başka tarafa çekiyor." savunmasını yapan Sözcü, şöyle konuştu:

"Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin, Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz. Onların ailevi ilişkileri var, orada aile bağları var; belki de sebeplerin bir kısmı budur. Tekrar, bu bir dikkat dağılması çünkü artık eskisi gibi DEAŞ'la mücadele etmemiz gerektiği gibi edemiyoruz."

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