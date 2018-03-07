ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın Suriye'yi SU-57 hayalet uçaklarının "deneme alanı" olarak kullandığını iddia etti. Bakanlık Sözcüsü Nauert, Twitter paylaşımında Rusya'yı hedef aldı.

Rusya'nın, şubat ayının son haftasında Şam ve Doğu Guta'da 20 defa bombalama yaptığını kaydeden Nauert, "Rusya, şu anda Suriye'yi SU-57 hayalet uçaklarını deneme alanı olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

— Heather Nauert (@statedeptspox) March 7, 2018

Nauert, "Rusya'nın barışın sağlanması, sivillerin güvenliği ve insani yardımlar konusunda yapacak daha çok işi var." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Nauert ayrıca Astana sürecinin "başarısızlıkla" sonuçlandığını iddia etti.

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