ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın İslamofobik paylaşımlarından tedirgin

ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamofobik Twitter paylaşımlarının özellikle Müslüman ülkelerdeki Amerikan diplomatik temsilciliklerine yönelik protestolara neden olmasından endişe eden ABD Dışişleri Bakanlığının, kaygılarını Beyaz Saray'a ilettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, söz konusu Twitter paylaşımlarıyla ilgili Beyaz Saray'a bilgi aktardığı kaydedildi.

Buna göre, Trump'ın önceki gün resmi Twitter hesabından yeniden paylaştığı İslamofobik içerikli üç iletinin özellikle Müslüman ülkelerde ciddi tepkiye yol açtığı ve bu tepkilerin Amerikan elçilik ve konsolosluklarına "protesto" olarak geri dönmesinden endişe edildiği vurgulandı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığının birçok ülkedeki diplomatik temsilciliğe uyarı yazıları gönderdiği ve teyakkuzda olunması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

AMERİKALI MÜSLÜMANLARDAN TEPKİ

Öte yandan, Donald Trump'a ABD'de yaşayan Müslümanlardan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Amerikalı Müslümanların hakları konusunda öne çıkan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Trump'ın paylaşımlarına sert tepki gösterdi. Yazılı açıklamasında CAIR, söz konusu paylaşımların İslamofobiyi körüklemekten başka bir işe yaramayacağını vurguladı ve ilgili herkesi Trump'a tepki vermeye çağırdı.

ABD Başkanı Trump, aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Jayda Fransen'in Twitter hesabında yayımladığı üç İslamofobik videoyu yeniden paylaşmış, bunlar dünya genelinde tepkiye neden olmuştu. İngiltere Başbakanı Theresa May de Trump'a tepki göstermiş, İşçi Partisi Lideri Corbyn ise "Bunlar iğrenç, tehlikeli ve toplumumuz için tehdit niteliğinde." ifadesini kullanmıştı.

Donald Truımp