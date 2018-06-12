Dünyanın en hızlı bilgisayarı unvanı el değiştirdi. ABD, en yakın rakibi olan Çin’in Sunway TaihuLight süper bilgisayarını sollayarak zirveye oturdu. Summit (Zirve) ismi verilen cihaz, saniyede 200 katrilyon ya da 200 petaflop hesaplama yapabiliyor. En rakibi olan TaihuLight ise 93 petaflop işlem yapabilme gücünde.

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda IBM ve NVidia ortaklığı ile geliştirilen Summit; ilk olarak astrofizik, kanser araştırmaları ve sistem biyolojisi alanlarında kullanılacak. 4,608 bilgisayar sunucusu ve 10 patabayttan fazla hafızaya sahip olan süper bilgisayarı soğutmak i çin dakikada 15 bin litre su kullanılıyor.

2017’de yayınlanan dünyanın en güçlü süper bilgisayarlı listesinde ABD’nin 143, Çin’in ise 202 bilgisayarı vardı. Summit’ten önce ise ABD’nin en hızlı süper bilgisayarı ise beşinci sıradaki Titan’dı. Ülkenin Enerji Bakanı Rick Perry, ABD’nin oyuna tekrar döndüğünü ve bu rekabette birincinin kim olduğunun önemli olduğunu söyledi.